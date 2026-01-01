Milliardenschwer: Osapiens aus Mannheim wird zum 'Einhorn'

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Mannheimer Software-Anbieter Osapiens wird nach eigenen Angaben als erstes deutsches Unternehmen in diesem Jahr mit einer Milliarde US-Dollar bewertet. Damit hat das Unternehmen den Status eines "Einhorns" erreicht, wie ein Sprecher des Start-ups bestätigte. Auch nach sorgfältiger Prüfung hätten sie kein anderes Unternehmen gefunden, das in diesem Jahr bereits entsprechend bewertet worden sei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Wer­bung Wer­bung

Osapiens entwickelt laut seiner Internetseite Unternehmenssoftware, mit der Firmen etwa die Nachhaltigkeit und Effizienz ihrer Prozesse auf einer zentralen Plattform steuern können. Der Osapiens-Hub umfasse aktuell mehr als 25 Lösungen, die unter anderem KI-gestützte Automatisierung ermöglichten, heißt es dort.

Das Unternehmen hat demnach mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als 2.400 Kunden weltweit. Start-ups mit einem Wert von über einer Milliarde Dollar werden als "Unicorn" ("Einhorn") bezeichnet./jak/DP/jha