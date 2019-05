Vivendi kauft Pay-TV-Sender M7 für über 1 Milliarde Euro

Für etwas mehr als 1 Milliarde Euro übernehme Vivendi eigenen Angaben zufolge die Luxemburger M7. Mit dem Kauf könne die eigene Pay-TV-Marke Canal+ in sieben weitere Länder expandieren. Die Canal+ Group könne sich nun mit dem Angebot an rund 20 Millionen Nutzer weltweit wenden, so Chairman Maxime Saada.

Die Europäische Kommission muss dem Deal noch zustimmen.

