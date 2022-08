Merck-Aktie im Plus: Merck kauft Chemiegeschäft von Mecaro - Bereich Electronics stärken

Die Transaktionssumme umfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 75 Millionen Euro. Weitere Zahlungen von bis zu 35 Millionen Euro sind an das Erreichen von Meilensteinen geknüpft, wie die Merck KGaA mitteilte. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet.

Die Akquisition ist Teil des Wachstumsprogramms "Level Up" von Electronics, das von 2021 bis 2025 Investitionen von deutlich mehr als 3 Milliarden Euro vorsieht. Mecaro hat sich auf Materialien und Komponenten für Halbleiter spezialisiert. Das Chemiegeschäft des Unternehmens beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und entwickelt und produziert in erster Linie Precursor-Produkte für die Dünnschichtabscheidung.

"Mit dem Erwerb dieses Teils des Mecaro-Geschäfts werden wir ein Schlüsselsegment unseres Portfolios im Geschäftsbereich Semiconductor Solutions weiter ausbauen", sagte Merck-Vorstand und Electronics-CEO Kai Beckmann. "Gleichzeitig stärken wir unsere Präsenz auf lokaler Ebene und gewinnen eine hochmoderne Produktionsanlage in Eumseong sowie ein Forschungs-und Entwicklungslabor in Daejoen hinzu, um unsere Kapazitäten weiter auszubauen." Das Angebot von Mecaros Chemiegeschäft ergänze Mercks Portfolio an Halbleiterlösungen "sehr gut".

Für die Merck-Aktie geht es via XETRA zeitweise um 0,35 Prozent auf 184,65 Euro hoch.

DJG/sha/uxd

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA