Pernod Ricard-Aktie legt zu: Pernod Ricard beginnt Aktienrückkauf

Dabei werde ein Preis von 320 Euro je Aktie nicht überschritten, teilte der französische Spirituosenhersteller mit. Das aktuelle Rückkaufprogramm soll spätestens am 6. April enden. Insgesamt will Pernod Ricard im laufenden Geschäftsjahr für 750 Millionen Euro eigene Aktien an der Börse erwerben.

Die Pernod Ricard-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 0,80 Prozent auf 196,50 Euro.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com