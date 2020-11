WACKER CHEMIE baut neue Fertigungslinie in Nünchritz - Aktie gibt ab

Noch dieses Jahr werde mit dem Bau einer Fertigungslinie für sogenannte silanterminierte Polymere beginnen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Diese kämen in Kleb- und Dichtstoffen zum Einsatz. Geplant sei eine Investition "im mittleren zweistelligen Millionenbereich" und es sollen "einige Dutzend" neue Arbeitsplätze entstehen - genauere Angaben wollte ein Sprecher auf Nachfrage nicht machen. Der Produktionsstart ist für 2022 vorgesehen. WACKER CHEMIE hat in Nünchritz nach eigenen Angaben etwa 1500 Mitarbeiter.

Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag 2,41 Prozent schwächer bei 84,38 Euro.

/hum/DP/he

NÜNCHRITZ (dpa-AFX)

Bildquellen: WACKER Chemie