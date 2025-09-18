DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.247 -0,1%Euro1,1789 ±0,0%Öl67,36 -0,2%Gold3.655 +0,3%
Ministerin Warken: Arzneiversorgung im Herbst gewährleistet

19.09.25 05:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht nach früheren Problemen bei der Verfügbarkeit von Medikamenten eine stabile Lage in diesem Herbst und Winter. "Ich kann die Sorgen der Menschen verstehen, angesichts der Situation in den vergangenen Jahren", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ich kann beruhigen: Die Versorgung mit Arzneimitteln ist gewährleistet." Im Vergleich zu vergangenen Jahren habe sich die Situation vor allem bei Kinderarzneimitteln verbessert.

Angesichts akuter Nachschubprobleme bei Präparaten für Kinder hatte noch die Vorgängerregierung 2023 ein Anti-Engpass-Gesetz beschlossen. Es lockerte Preisregeln, um Lieferungen nach Deutschland für Hersteller lohnender zu machen. Als Sicherheitspuffer wurden unter anderem auch Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Mittel zur Pflicht.

Warken sagte, mit einer Reform solle Apotheken außerdem mehr Spielraum beim Austausch geeigneter verfügbarer Arzneimittel gegeben werden. Weitere EU-Regelungen würden den Produktionsstandort Europa stärken. "Sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene hat die Arzneimittelversorgung eine sehr große Aufmerksamkeit", sagte die Ministerin. "Sofern erforderlich, können wir auch kurzfristig bei Engpässen mit geeigneten Maßnahmen reagieren."/sam/DP/zb