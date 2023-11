Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Dienstagnachmittag

Index-Performance im Blick

Der ATX Prime bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 1,58 Prozent auf 1.581,34 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,063 Prozent auf 1.605,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1.606,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1.606,23 Punkte, das Tagestief hingegen 1.581,30 Zähler.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1.573,51 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1.622,81 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wurde der ATX Prime mit 1.575,43 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 0,149 Prozent zurück. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1.789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.513,39 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,34 Prozent auf 27,20 EUR), Polytec (+ 1,14 Prozent auf 4,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), Flughafen Wien (+ 0,50 Prozent auf 49,90 EUR) und UBM Development (+ 0,48 Prozent auf 21,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-5,37 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (-3,92 Prozent auf 82,10 EUR), OMV (-3,76 Prozent auf 40,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,76 Prozent auf 47,60 EUR) und STRABAG SE (-2,34 Prozent auf 37,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 241.235 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 29,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die BAWAG-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net