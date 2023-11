DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Daimler Truck steigert im 3. Quartal Umsatz und Ergebnis -- Fraport hat Gewinn in Q3 deutlich gesteigert -- UBS, Evonik, HELLA im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag schwächer erwartet.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain. Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben.

Laut Börsianern befinden sich die Aktienmärkte im Konsolidierungsmodus nach der starken Erholungsrally in der Vorwoche. In China fielen Handelsdaten schwach aus: Der Außenhandel schrumpfte im Oktober deutlich, was die Börsen im Reich der Mitte unter Druck setzt. Derweil hob Australiens Notenbank den Leitzins an. Die jüngsten Hoffnungen, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, lassen nach.

