Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 1,26 Prozent auf 32.297,92 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,09 Prozent tiefer bei 3.055,63 Punkten. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,45 Prozent auf 17.705,67 Zähler nach.

3. Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck steigert im 3. Quartal Umsatz und Ergebnis - Erwartungen verfehlt

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat trotz eines gesunkenen Absatzes im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis steigern können. Zur Nachricht

4. Evonik-Aktie: Evonik hat operativ ein Fünftel weniger verdient - dennoch über Erwartungen

Evonik hat im abgelaufenen Quartal wegen der anhaltend schwachen Nachfrage operativ ein Fünftel weniger verdient als vor Jahresfrist, die Erwartungen des Marktes aber klar übertroffen. Zur Nachricht

5. UBS-Aktie: UBS erleidet wegen CS-Integration in Q3 hohen Verlust - Ergebnis aber besser als erwartet

Die Schweizer Großbank UBS hat im dritten Quartal zwar einen hohen Verlust erlitten. Bereinigt um Kosten für die Integration der Credit Suisse (CS) stand allerdings ein deutlicher Gewinn vor Steuern in den Büchern. Zur Nachricht

6. HELLA-Aktie: HELLA steigert Gewinn in den ersten neun Monaten deutlich

Der Automobilzulieferer HELLA hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auch den Gewinn deutlich gesteigert und den Jahresausblick bestätigt. Zur Nachricht

7. Fraport-Aktie: Fraport hat Gewinn in Q3 deutlich gesteigert

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im dritten Quartal operativ und unter dem Strich den Gewinn deutlich und überproportional zum Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

8. Telefonica Deutschland-Aktie: Telefonica Deutschland mit starkem Quartal

Telefonica Deutschland hat im dritten Quartal sowohl die Einnahmen als auch das operative Ergebnis leicht gesteigert und die operative Marge verbessert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben moderat nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 84,60 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fiel um 50 Cent auf 80,32 Dollar.

10. Euro fällt in Richtung 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas höher auf 1,0741 Dollar festgelegt.