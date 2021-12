Mission Produce legte Quartalsergebnis vor

Mission Produce ließ sich am 23.12.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mission Produce die Bilanz zum am 31.10.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,240 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 237,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,740 USD gegenüber 0,860 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 891,70 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 862,30 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,769 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 920,60 Millionen USD gerechnet.

