Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Moderna zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 122,80 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 122,80 USD. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,74 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,05 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.755 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,35 USD. Dieser Kurs wurde am 25.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 38,72 Prozent Luft nach oben. Bei 62,56 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 49,06 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,00 USD für die Moderna-Aktie aus.

Am 02.05.2024 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 0,20 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 91,07 Prozent auf 167,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 1,87 Mrd. USD umgesetzt.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

2024 dürfte Moderna einen Verlust von -7,054 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

