Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von Moderna zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,95 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 26,95 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 27,40 USD. Bei 26,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.071.765 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 158,82 USD markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 489,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,33 USD an.

Moderna veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 108,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 167,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -10,056 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

