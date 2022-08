Moderna Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Moderna

Die Moderna-Aktie musste um 03.08.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 158,64 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 158,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,64 EUR.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 432,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 109,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,56 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 461,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 213,16 Prozent auf 6.066,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.937,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 27,85 USD je Aktie belaufen.

