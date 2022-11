Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verliert am Donnerstagmittag kräftig

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 11,5 Prozent auf 137,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 137,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 152,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.356 Moderna-Aktien.

Am 29.11.2021 markierte das Papier bei 333,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 58,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,02 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 23,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.08.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 6,46 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.354,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Moderna am 23.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 25,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

