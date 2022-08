Moderna Aktie News: Moderna am Freitagvormittag freundlich

Die Moderna-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 189,16 EUR. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 189,18 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 135 Moderna-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 426,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,02 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 70,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 461,00 USD angegeben.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,24 USD. Im letzten Jahr hatte Moderna einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 4.749,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 1.937,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 26,73 USD je Moderna-Aktie.

