Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Moderna

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 24,34 USD ab.

Die Moderna-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,34 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 24,33 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 24,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 366.825 Moderna-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2024 auf bis zu 170,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 599,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,75 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,33 USD an.

Am 01.05.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,08 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,00 Mio. USD – eine Minderung von 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 167,00 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --10,161 USD je Moderna-Aktie.

