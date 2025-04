Freitagshandel in New York: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 machte am Abend Gewinne.

Am Freitag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 1,81 Prozent auf 5.363,36 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 43,899 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,333 Prozent leichter bei 5.250,49 Punkten, nach 5.268,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.381,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.220,77 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 8,27 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 11.03.2025, bei 5.572,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.827,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.04.2024, lag der S&P 500 noch bei 5.199,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 8,61 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Monolithic Power Systems (+ 9,99 Prozent auf 533,13 USD), Newmont (+ 7,91 Prozent auf 54,97 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 7,39 Prozent auf 215,74 USD), Moderna (+ 6,94 Prozent auf 26,20 USD) und The Mosaic (+ 6,65 Prozent auf 25,81 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Texas Instruments (-5,75 Prozent auf 147,60 USD), Bath Body Works (-3,55 Prozent auf 26,64 USD), VF (-2,88 Prozent auf 11,11 USD), Old Dominion Freight Line (-2,88 Prozent auf 152,23 USD) und Lumen Technologies (-2,26 Prozent auf 3,46 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 74.937.524 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,629 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

