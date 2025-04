Zölle bleiben im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich -- Mutares stößt großes Steyr Motors-Anteilspaket ab -- Novartis will 23 Mrd. Dollar in Expansion in den USA investieren -- SCHOTT Pharma im Fok

Der DAX war mit einem kräftigen Plus in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinne im Verlauf weiter. Im Tageshoch übersprang er die Marke von 21.300 Punkten. Zum Handelsschluss rutschte der Leitindex jedoch wieder darunter und beendete den Tag letztlich noch 4,53 Prozent stärker bei 20.562,73 Zählern. Auch der TecDAX startete raketenhaft mit einem kräftigen Zuschlag und legte im Handelsfortgang weiter deutlich zu. Er beendete den Tag weit im Plus. Sein Schlussstand: 3.312,89 Einheiten (+3,92 Prozent).

Europas Kursgewinne waren darauf zurückzuführen, dass US-Präsident Donald Trump überraschend einen Rückzieher bei den gerade erst eingeführten Strafzöllen gemacht hat. Die Zölle werden mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt und gelten zunächst für 90 Tage. China ist jedoch von dieser Regelung ausgenommen, sodass chinesische Waren weiterhin mit 125 Prozent belegt werden. Ob die Erholung an den Märkten von Dauer sein wird, bleibt fraglich. Das Vertrauen in die US-Politik ist nach dem Zollchaos erschüttert, und der Handelskrieg mit China könnte weiter eskalieren. Der Yuan ist am Morgen auf den niedrigsten Stand seit 2007 gefallen. US-Finanzminister Scott Bessent warnte erneut vor einer Abwertung der chinesischen Währung.

Der EURO STOXX 50 gewann zum Auftakt nur leicht hinzu, baute seine Gewinne aber rasch aus und blieb auch im Verlauf deutlich in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich 4,4 Prozent im Plus bei 4.825,62 Stellen.

An den Börsen in Europa war ein deutlicher Sprung zu sehen.

Nach dem Kurssprung am Mittwoch kam es am Donnerstag zu einem Rücksetzer an den US-Börsen.

Der Dow Jones fiel anfänglich 1,5 Prozent auf 39.996,93 Punkte, baute seine Verluste im Handelsverlauf aber aus und ging mit einem Abschlag von 2,50 Prozent bei 3.,593,44 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil 2,86 Prozent im Minus bei 16.635,45 Zählern, auch hier wurden nach dem Vortagessprung die Verluste deutlich ausgebaut, schlussendlich ging es 4,31 Prozent auf 16.387,31 Punkte abwärts.

Nach der beeindruckenden Kursrally am Mittwoch kam es am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen. Marktteilnehmer zeigten sich weiterhin skeptisch und werteten die starken Kursgewinne vom Vortag als kurzfristige Erholung innerhalb eines Bärenmarktes. Zwar hat der US-Präsident einen Großteil seiner reziproken Zölle vorerst für 90 Tage ausgesetzt, dennoch bleibt der Handelskonflikt mit China bestehen, da die bereits hohen Zölle hier nun auf 145 Prozent angehoben wurden.

Ob das Verhalten von US-Präsident Trump tatsächlich auf echte Verhandlungsbereitschaft hindeutet, bleibt zweifelhaft. Marktbeobachter vermuten vielmehr, dass der Rückzieher bei den Zöllen in erster Linie durch die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst wurde - insbesondere durch den Kursrutsch bei Aktien und den Anstieg der Anleiherenditen in den USA. Auch vonseiten der US-Notenbank dürfte zusätzlicher Druck ausgeübt worden sein. Bereits in ihrer letzten Sitzung hatte die Fed vor möglichen Inflationsrisiken gewarnt, die sich aus anhaltenden Zollmaßnahmen ergeben könnten - ein Punkt, den das am Vorabend veröffentlichte Protokoll nochmals unterstrich.

