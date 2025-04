Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Symrise-Aktie

Bewertung im Blick

Symrise-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Georgina Fraser genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 126 auf 106 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für die europäische Chemiebranche am Freitag an die eingetrübte Wirtschaftslage an.

Aktienauswertung: Die Symrise-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Symrise-Aktie musste um 11:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 93,38 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,51 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 53.617 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 9,0 Prozent abwärts. Die Symrise-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet.

