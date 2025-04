10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,3 Prozent stärker bei 20.833 Zählern.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:38 Uhr) einen Verlust von 3,45 Prozent bei 33.416,34 Punkten.

In China ging es hingegen aufwärts. Der Shanghai Composite gewinnt 0,58 Prozent auf 3.242,40 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,61 Prozent auf 21.015,32 Indexpunkte.

3. Donald Trump lobt smarte Zoll-Reaktion der EU

US-Präsident Donald Trump hat die Politik der EU im Zollkonflikt gelobt. Zur Nachricht

4. JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley und BlackRock vor Zahlenvorlage

Am Nachmittag geht die US-Bilanzsaison in den USA in die Vollen: Die Großbanken JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley und BlackRock werden Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. 5. EU-Vizepräsidentin kündigt Maßnahmen gegen US-Tech-Konzerne an

Die für Digitales, Sicherheit und Demokratie zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission Henna Virkkunen kündigt harte Maßnahmen gegen US-Tech-Konzerne an. Zur Nachricht

6. Novartis will 23 Milliarden Dollar in Expansion in den USA investieren

Der Pharmakonzern Novartis will die Produktion sowie die Forschung und Entwicklung in den USA ausbauen und dafür in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden US-Dollar investieren. Zur Nachricht

7. Steyr Motors-Aktie knickt ein: Mutares stößt großes Anteilspaket ab

Mutares hat eine strategische Maßnahme bezüglich ihrer Beteiligung an der Steyr Motors AG angekündigt. Die Pläne im Detail. Zur Nachricht

8. SCHOTT Pharma schließt Quartal unerwartet gut ab

Der Mainzer Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat im zweiten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise können am Freitag zulegen.

10. Euro fester

Der Euro zeigt sich am Freitag stärker zum US-Dollar.