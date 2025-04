Zusätzliches Transferfenster

Borussia Dortmund denkt einem Bericht der "Bild" zufolge über die Rückkehr von Fußballstar Mats Hummels nach.

Werte in diesem Artikel

Der Weltmeister von 2014 könnte als Standby-Profi für die Club-WM im Juni und Juli verpflichtet werden, berichtet die Zeitung. Der 36 Jahre alte Hummels hatte jüngst erklärt, seine Karriere nach dieser Saison bei der AS Rom zu beenden.

Wer­bung Wer­bung

In Nico Schlotterbeck muss der BVB noch lange auf einen Stamm-Abwehrspieler verzichten. Innenverteidiger Hummels hatte von 2008 bis 2016 und von 2019 bis 2024 für den Revierclub gespielt. Offizielle Aussagen zu einer möglichen Rückkehr als Spieler gibt es bisher nicht. Der BVB wollte das Thema auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Zusätzliches Transferfenster

Dortmunds Sportchef Lars Ricken hatte im Interview der Funke Medien-Gruppe zuletzt über Hummels und Marco Reus mit Bezug auf ein mögliches Amt im Verein nach der aktiven Laufbahn gesagt: "Mats, und auch Marco, werden immer Teil der BVB-Familie bleiben und sind auch nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen."

Wer­bung Wer­bung

In einem zusätzlichen Transferfenster vom 1. bis zum 10. Juni können die Club-WM-Teilnehmer Dortmund und FC Bayern München Neuzugänge vorab registrieren, um sie in dem Turnier zur Verfügung zu haben. Die Club-WM mit 32 Vereinen findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt.

Neuer fehlt Bayern gegen BVB - und wohl auch in Mailand

Bayern-Kapitän Manuel Neuer wird den Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund verpassen. Auch ein Comeback im Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch scheint nach zwei Muskelfaserrissen in der rechten Wade höchst unwahrscheinlich.

Wer­bung Wer­bung

"Wenn es eine Chance gibt, dann wäre das schon sehr, sehr optimistisch", sagte Trainer Vincent Kompany. "Wir werden auch den Druck nicht erhöhen jetzt. Manu hat sehr viel Erfahrung und weiß, wann er bereit ist."

Der 39-jährige Neuer befindet sich noch im individuellen Aufbautraining. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Dortmund könnten Nationalspieler Aleksandar Pavlovic nach Pfeifferschem Drüsenfieber und Flügelstürmer Kingsley Coman nach einer Reizung im Fuß den Bayern-Kader erweitern. "Sie sind im Training dabei und haben noch ein paar Tests", berichtete Kompany.

Kompany zum Wert des Klassikers

Nach dem 1:2 im Heimspiel gegen Inter geht es für die Bayern gegen die in der Champions League mit 0:4 beim FC Barcelona untergegangenen Dortmunder um zwei Ziele. Im Kampf um die Meisterschaft soll Verfolger Bayer Leverkusen auf Distanz gehalten werden. Zudem soll mit einem Erfolgserlebnis ein gutes Gefühl für das Rückspiel gegen Inter erzeugt werden.

"Wir müssen uns die Chance geben, auch mental gut reinzukommen in dieses Spiel in Mailand. Und da gehört ein Sieg gegen Dortmund dazu", sagte Kompany. Die Bedeutung des Klassikers sieht der Belgier trotz des riesigen Tabellenabstands zum BVB und des folgenden Inter-Spiels nicht entwertet: "Es gibt eine Geschichte dieser beiden Vereine. Es fehlt nicht an Motivation und Energie. Diese Spiele sind immer extra scharf."

Im XETRA-Handel gewinnt die BVB-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 2,91 Euro.

/the/DP/mis

DORTMUND (dpa-AFX)