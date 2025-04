Erfolgsaussicht

Technologien wie Künstliche Intelligenz schreiten immer weiter voran und werden in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Das Startup Rescale hat sich eine besondere Aufgabe zu Herzen genommen und erhält Unterstützung in Millionenhöhe.

• AI als Hilfstool im Bereich Engineering

• Finanzierungsrunde Series D

• Beteiligung namhafter Unternehmen und Personen



Nutzung künstlicher Intelligenz

Das in San Francisco ansässige Technologieunternehmen Rescale entwickelt Cloud-Software und -Dienste, "die es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, technische und wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen, die die Menschheit bereichern", wie das Startup auf der eigenen Website erklärt. Gegründet wurde das Unternehmen von Joris Poort (CEO) und Adam McKenzie (CTO), die vor rund 20 Jahren gemeinsam bei Boeing arbeiteten und "umfangreiche physikalische Simulationen für den 787 Dreamliner" durchführten, erinnert sich Poort in einem Interview mit VentureBeat. Damals existierte Cloud-Computing noch nicht und die Rechenressourcen reichten nicht aus, weshalb eine umfangreiche Simulation das Ergebnis eines Zusammenspiels von Ressourcen verschiedener Organisationen darstellte, erklärt er weiter.

Nun sei das Ziel des Startups, "Ingenieure und Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, Innovationen zu beschleunigen, indem sie Berechnungen und Simulationen effizienter durchführen". Auch heute konzentriert man sich hierauf. Helfen sollen dabei Modelle Künstlicher Intelligenz, die auf Simulationsdaten trainiert werden, um die rechnergestützte Entwicklung drastisch zu beschleunigen. Eine Simulation könnte entsprechend in Sekundenschnelle ablaufen: "Dieses KI-Modell kann in weniger als einer Sekunde durchlaufen. Es wurde mit all diesen Daten trainiert und kann Vorhersagen mit einer Genauigkeit von 98 Prozent oder mehr liefern […]. Man muss der KI nicht vertrauen. Man benutzt die KI nur als Werkzeug, um zu einer besseren Antwort zu kommen", betont Poort gegenüber Reuters.

Finanzierung in Millionenhöhe

Dieser neuartige Einsatz Künstlicher Intelligenz findet bei vielen Tech-Giganten Anklang. So wurde in der jüngsten Finanzierungsrunde Series D vom 7. April 2025 ein Gesamtbetrag in Höhe von 115 Millionen US-Dollar erreicht. Investoren waren unter anderem die Unternehmen NVIDIA und Applied Materials. Damit beläuft sich die gesamte Finanzierungshöhe aus allen Runden auf mehr als 260 Millionen US-Dollar.

Unterstützung durch Tech-Giganten

Doch bereits in den Finanzierungsrunden davor konnte das Startup mit namhaften Unterstützern glänzen. So ist unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos involviert: "Jeff Bezos bringt aufgrund seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin eine interessante Perspektive mit", verrät Poort im Gespräch mit VentureBeat. Aber auch OpenAI-Mitgründer Sam Altman sowie der Mitgründer von PayPal, Peter Thiel, haben in vorherigen Runden investiert.

