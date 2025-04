Stellenabbau

Einem Pressebericht zufolge setzt der Techriese Alphabet beim Personal den Rotstift an.

• Stellenabbau bei Google

• Kürzungen folgen auf Umstrukturierungen und freiwillige Ausstiegsangebote aus Januar 2025

• Plattform- und Geräteeinheit



Wie einem Bericht von "The Information" zu entnehmen ist, wurden am Donnerstag Hunderte Google-Mitarbeiter entlassen.

Pixel- und Android-Einheit betroffen

Die betroffenen Mitarbeiter waren in der Plattform- und Geräteeinheit tätig und haben an der Android-Software, Pixel-Smartphones und dem Chrome-Browser gearbeitet, so das Portal unter Berufung auf eine Person mit direktem Kenntnisstand.

Die Kürzungen seien den Übernahmeangeboten des Unternehmens an die Mitarbeiter der Einheit im Januar gefolgt, heißt es in dem Bericht weiter. "Seit der Zusammenlegung der Plattform- und Geräteteams im letzten Jahr haben wir uns darauf konzentriert, flexibler zu werden und effektiver zu arbeiten. Dazu gehörten auch einige Stellenstreichungen zusätzlich zu dem freiwilligen Ausstiegsprogramm, das wir im Januar angeboten haben", zitiert das Portal einen Google-Sprecher.

Von einer Entlassungswelle wie im Jahr 2023 kann aber offenbar keine Rede sein.

So reagiert die Alphabet-Aktie

Die Aktie der Konzernmutter Alphabet legt vorbörslich an der NASDAQ um 1,13 Prozent auf 154,54 US-Dollar zu. Häufig lassen Nachrichten über Stellenkürzungen die Aktienkurse kurzfristig steigen, da dies mit Kostensenkungen verbunden ist. Eine andere Lesart ist aber auch, dass Stellenabbau ein Zeichen von Schwächen in der Geschäftsentwicklung ist.



