Moderna Aktie News: Moderna am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 184,50 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 185,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 184,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.619 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Abschläge von 66,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 461,00 USD.

Am 03.08.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.354,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 26,73 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Titel Moderna-Aktie springt an: Moderna schlägt Gewinn- und Umsatzerwartungen

BioNTech-, Novavax-, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

Ausblick: Moderna legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com