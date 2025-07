Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Freitagnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 32,14 USD.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 32,14 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 32,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 237.156 Moderna-Aktien.

Am 19.07.2024 markierte das Papier bei 126,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 293,12 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 27,96 Prozent wieder erreichen.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 01.05.2025. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2025 terminiert. Moderna dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,176 USD je Aktie ausweisen dürften.

