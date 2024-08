Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 83,99 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 83,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 84,36 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 82,50 USD. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 130.109 Aktien.

Am 25.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 102,82 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,56 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,51 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,33 USD an.

Moderna ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 241,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 344,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -8,768 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

