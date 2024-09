Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagnachmittag im Plus

Moderna im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 76,14 USD zu.

Das Papier von Moderna legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 76,14 USD. In der Spitze legte die Moderna-Aktie bis auf 76,14 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,48 USD. Bisher wurden heute 125.113 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2023 bei 62,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 17,84 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 166,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 241,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 344,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -9,112 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

