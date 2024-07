Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 121,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 121,70 USD zu. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 123,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 186.625 Moderna-Aktien.

Am 25.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 39,98 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 62,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 02.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,20 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 91,07 Prozent auf 167,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Moderna am 01.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,054 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

