Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

Die Moderna-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 171,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 171,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.600 Moderna-Aktien.

Am 11.09.2021 markierte das Papier bei 392,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 56,43 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (111,02 EUR). Mit einem Kursverlust von 54,21 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 461,00 USD angegeben.

Am 03.08.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.354,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,73 USD je Moderna-Aktie belaufen.

