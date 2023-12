Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Montagmittag fester

So entwickelt sich Moderna

Die Aktie von Moderna gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Moderna legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 80,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,8 Prozent auf 80,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 378 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 217,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 168,41 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,55 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,72 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 204,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.364,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -12,892 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

