Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag schwächer

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 146,16 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 146,16 USD ab. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,11 USD nach. Bei 147,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 63.877 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 25.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,55 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 133,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 02.05.2024 vor. Das EPS lag bei -3,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 91,07 Prozent zurück. Hier wurden 167,00 Mio. USD gegenüber 1,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -7,063 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor einem Jahr verdient