Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Vormittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 157,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 157,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 138 Moderna-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 285,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 41,79 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 03.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.364,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.969,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 22,12 USD je Moderna-Aktie.

