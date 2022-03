Moderna Aktie News: Moderna nahezu unverändert

Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 127,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 129,70 EUR. Die Moderna-Aktie sank bis auf 126,52 EUR. Bei 126,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.789 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 426,45 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2021 Kursverluste bis auf 100,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 327,50 USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Moderna Inc. ist ein US amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA spezialisiert. mRNA-Arzneien sind darauf ausgelegt, dass körpereigene Zellen Proteine mit therapeutischer oder vorbeugender Wirkung produzieren, die bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten helfen können. Die Anwendungsgebiete für mRNA-Produkte umfassen Therapeutika und Impfstoffe für Krebsimmuntherapien, seltene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen. Die beständigen Fortschritte des Unternehmens in der Grundlagen- und angewandten mRNA-Forschung ermöglichen parallele Neuentwicklungen, sowohl unabhängig als auch mit strategischen Partnern zusammen. Es bestehen strategische Partnerschaften mit AstraZeneca PLC und Merck & Co., außerdem mit verschiedenen US-Behörden und Forschungseinrichtungen.

