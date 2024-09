Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Moderna

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 69,00 USD.

Das Papier von Moderna legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 69,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 69,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 260.328 Stück.

Am 25.05.2024 markierte das Papier bei 170,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,88 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 62,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,33 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,25 USD.

Am 01.08.2024 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,33 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 241,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 344,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Moderna-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,572 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester

Zuversicht in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag