Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag höher

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Moderna zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 126,16 EUR. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,62 EUR zu. Bei 127,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.269 Moderna-Aktien.

Bei einem Wert von 389,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 67,57 Prozent wieder erreichen. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,64 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 03.08.2022. In Sachen EPS wurden 5,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 6,46 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.354,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,54 USD fest.

