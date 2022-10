Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagmittag tiefer

Die Moderna-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 125,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Moderna-Aktie bis auf 125,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.245 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2021 markierte das Papier bei 333,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 62,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 111,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 03.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 6,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.354,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.749,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 vorlegen. Am 02.11.2023 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Moderna-Aktie in Höhe von 26,21 USD im Jahr 2022 aus.

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Pfizer-, BioNTech- und Moderna-Aktien verlieren: EMA gibt Weg frei für Corona-Impfstoffe für Babys

Diese Value-Aktien hält Goldman Sachs für unterbewertet

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

