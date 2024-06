Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 135,17 USD zu.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 135,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 136,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,00 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 524.832 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,35 USD) erklomm das Papier am 25.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 53,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 178,00 USD.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 91,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 167,00 Mio. USD im Vergleich zu 1,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,063 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

