Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 04:22 Uhr rutschte die Moderna-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 190,78 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 190,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.670 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 239,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.12.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 20,18 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 71,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 03.11.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 7,70 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 32,30 Prozent auf 3.364,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.969,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

In der Moderna-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 21,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

