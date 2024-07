Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 122,36 USD.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 122,36 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 120,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 40.845 Stück.

Bei 170,35 USD erreichte der Titel am 25.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 39,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,56 USD am 03.11.2023. Mit Abgaben von 48,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Moderna-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,00 USD.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 91,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -7,048 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

