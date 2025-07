Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 33,89 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 33,89 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Moderna-Aktie bei 34,28 USD. Mit einem Wert von 33,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 428.502 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 270,58 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,68 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 67,33 USD an.

Moderna gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,33 Prozent auf 108,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Moderna am 01.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Moderna-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -10,200 USD je Aktie aus.

