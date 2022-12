Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Freitagnachmittag ab

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 187,54 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 186,82 EUR. Bei 195,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.237 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2021 bei 226,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.06.2022 (111,02 EUR). Mit Abgaben von 68,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.364,00 USD in den Büchern – ein Minus von 32,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 4.969,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Moderna-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,84 USD je Moderna-Aktie belaufen.

