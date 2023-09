Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Moderna-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 93,70 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 08:08 Uhr 0,9 Prozent. Bei 94,80 EUR erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 94,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 428 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 203,85 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 117,56 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2023 bei 88,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,08 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 5,24 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 92,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.749,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 344,00 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Moderna am 02.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2023 einen Verlust in Höhe von -3,853 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Moderna-Aktie an der NASDAQ dennoch tiefer: Moderna und Immatics kooperieren bei Krebsmedikamenten - Immatics-Aktie profitiert

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Moderna abgeworfen