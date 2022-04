Moderna Aktie News: Moderna tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Moderna-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 07:32 Uhr um 2,1 Prozent auf 133,60 EUR nach.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 432,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 69,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,74 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 21,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 327,50 USD.

Am 24.02.2022 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Es stand ein EPS von 11,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von -0,69 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.211,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.163,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 570,75 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Moderna ein EPS in Höhe von 9,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

