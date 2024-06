Kursverlauf

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Freitagnachmittag fester

28.06.24 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 121,60 USD.

Werbung

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 121,60 USD nach oben. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,68 USD zu. Bei 122,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.277 Moderna-Aktien. Am 25.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei einem Wert von 62,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 48,55 Prozent Luft nach unten. Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD. Moderna gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 167,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 91,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,054 USD je Moderna-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie Moderna-Aktie sackt ab: RSV-Impfung verliert mit der Zeit deutlich an Wirkung Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com