Moderna Aktie News: Anleger greifen bei Moderna am Vormittag zu

Um 28.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Moderna-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 154,14 EUR zu. Bei 154,14 EUR erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 105 Moderna-Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 432,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 64,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,74 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Abschläge von 40,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 461,00 USD aus.

Am 04.05.2022 hat Moderna die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 213,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.937,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.066,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Moderna im Jahr 2022 27,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

