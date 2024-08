Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna fällt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 78,03 USD abwärts.

Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 78,03 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 77,60 USD. Bei 78,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 104.499 Moderna-Aktien.

Am 25.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2023 Kursverluste bis auf 62,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 166,33 USD aus.

Moderna gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,94 Prozent auf 241,00 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 344,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Moderna am 31.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,112 USD je Aktie aus.

