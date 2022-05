Moderna Aktie News: Moderna am Nachmittag stärker

Die Moderna-Aktie konnte um 30.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 137,00 EUR. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,58 EUR. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 1.553 Aktien.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 426,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 67,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 22,94 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 461,00 USD.

Am 04.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.066,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 213,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 1.937,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Moderna-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,02 USD fest.

