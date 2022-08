Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr stieg die Moderna-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 137,50 EUR. Die Moderna-Aktie legte bis auf 137,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 137,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 392,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 65,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,02 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 461,00 USD.

Am 03.08.2022 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 4.749,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.354,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,65 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

