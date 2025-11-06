Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im Fokus24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
EU ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq. GEA: Profitabler als erwartet - Ausblick bekräftigt. DBAG macht nur knapp einen Gewinn. Tesla-Aktionäre entscheiden über Aktienpaket für Musk. Henkel: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt. Heidelberg Materials: Gewinn über Erwartungen. DHL: Unerwartete Gewinnsteigerung - Margen verbessert.
Umfrage
Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?