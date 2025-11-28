Mögliche Glasstücke: Hersteller Grossmann ruft mehrere Produkte zurück

DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,7%Nas23.323 +0,5%Bitcoin78.164 -0,7%Euro1,1599 ±0,0%Öl63,37 ±-0,0%Gold4.207 +1,2%
28.11.25 16:53 Uhr

REINBEK (dpa-AFX) - Weil sie für den Verzehr nicht geeignet sein könnten, ruft der Hersteller Grossmann bundesweit vorsorglich mehrere Produkte zurück. Hintergrund sind mögliche Glasstücke in Artikeln, wie die Grossmann Feinkost GmbH im schleswig-holsteinischen Reinbek mitteilte.

Der Rückruf erfolge vorsorglich, da aufgrund einer verarbeiteten Rohware nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne, dass vereinzelt kleine Glasstücke im Produkt enthalten sein könnten. Die betroffenen Produkte werden demnach über den Lebensmitteleinzelhandel sowie teilweise über den Fachgroßhandel vertrieben. Kunden können das Produkt auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Läden zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurück, wie es hieß.

Betroffen sind demnach folgende Produkte:

* Snack Bulgursalat Kisir 160 Gramm mit der Artikelnummer 4006495779953 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Dezember

* Curryhappen 1.500 Gramm mit der Artikelnummer 4011351017117 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7. Dezember

* Russischer Salat 1.500 Gramm mit der Artikelnummer 4011351030611 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11. Dezember

* Putenbrust in Curry 150 Gramm mit der Artikelnummer 4006495180308 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. Dezember

* Putenbrust in Curry 1.500 Gramm mit der Artikelnummer 4011351031311 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Dezember

* Bunter Nudelsalat 1.000 Gramm mit der Artikelnummer 4006495122452 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Dezember

* Bunter Nudelsalat 1.500 Gramm mit der Artikelnummer 4011351042416 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. Dezember

* Nudelsalat Thai 1.000 Gramm mit der Artikelnummer 4006495122551 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. Dezember

* Nudelsalat Thai 1.500 Gramm mit der Artikelnummer 4006495114617 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Dezember

* Bulgursalat Kisir 1.000 Gramm mit der Artikelnummer 4006495119452 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. Dezember

* Bulgursalat Kisir 1.000 Gramm mit der Artikelnummer 4006495123350 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Dezember

* Chipotle Creme 500 Gramm mit der Artikelnummer 4006495175854 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Dezember

* Pesto-Rosso-Creme 500 Gramm mit der Artikelnummer 4006495175953 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18. Dezember/nbe/DP/zb